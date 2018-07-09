Режим ЧС объявлен в Забайкальском крае из-за разлива рек
Это произошло поле ливневых дождей, не прекращающихся несколько дней. Как заявила губернатор края Наталья Жданова, в регионе подтоплено шесть населенных пунктов, в том числе город Шилка.
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Это произошло поле ливневых дождей, не прекращающихся несколько дней. Как заявила губернатор края Наталья Жданова, в регионе подтоплено шесть населенных пунктов, в том числе город Шилка.
Россия передала США проект совместного заявления Путина и Трампа по итогам саммита в Хельсинки. По сведениям Ъ, в двухстраничном документе говорится о важности поддерживать диалог между президентами, военными структурами, спецслужбами и дипломатами России и США, а также развивать экономические связи.
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