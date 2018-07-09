Власти Великобритании пообещали привлечь к ответственности причастных к гибели Дон Стерджес
44-летняя женщина скончалась накануне вечером в больнице Солсбери от контакта с нервно-паралитическим веществом. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, следователи продолжат сбор улик и доказательств, чтобы можно было понять, каким образом два жителя Великобритании подверглись воздействию столь смертельно опасного вещества. 45-летний спутник Стерджес Чарльз Роули, пострадавший вместе с ней, остается в критическом состоянии в больнице.
Комментарии4
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ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 06:23
Месть Кота Скрипалей.. он жив.
tararabumbia 09 июля 2018 | 06:26
Мэй, где ты? Высылай послов, карга))
sg91 09 июля 2018 | 06:26
Лживым английским ублюдкам не впервой проводить опыты в Портон-Дауне и близ него.
"С 1949 по 1989 год в лаборатории проводились опыты с участием людей. С 1999 по 2006 год было организовано специальное расследование деятельности лаборатории, по данным которого участниками опытов могли стать до 20 тысяч человек.
В 2002-м и 2004 году были проведены два судебных дознания в связи со смертью военного Рональда Мэддисона во время испытаний нервно-паралитического вещества зарин. Суд постановил, что смерть была причинена незаконным способом.
В 2006 году 500 ветеранов заявили, что пострадали от экспериментов в лаборатории."
Еще одна жертва крвавого британского режима. Кто уже потопит этот ублюдочный остров? Или он сам постепенно потонет в собственном дерьме?
davi__koloradov 09 июля 2018 | 06:29
Путиноиды совершили убийство гражданина Великобритании. За это придется ответить.