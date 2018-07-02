Режим чрезвычайного положения, введенный в Турции 2 года назад, может быть отменен сегодня
Жители страны, в особенности, в особенности те, кто имеет отношение к бизнесу, очень рассчитывают на это, — рассказал «Эху» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу.
Причиной введения режима ЧП в 2016 году стала неудачная попытка государственного переворота.
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