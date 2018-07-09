Усть-Лабинский суд сегодня рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка
Он связан с расследованием оппозиционера Алексея Навального об отдыхе миллиардера.
Дерипаска считает, что в расследовании Фонда борьбы с коррупцией без его согласия были размещены материалы, касающиеся личной жизни миллиардера. Публикация, напомним, появилась в начале февраля. Там говорилось, что Дерипаска и тогдашний вице-премьер Сергей Приходько отдыхали на яхте бизнесмена в компании Насти Рыбки. ФБК при этом ссылался на фотографии и видео из соцсетей самой девушки. Ответчиком также проходит Александр Кириллов, он же Алекс Лесли. Его, а также Насти Рыбки не было на предыдущем заседании в середине июня: они находятся в тюрьме в Таиланде, где местные власти обвиняют их в проведении нелегального секс-тренинга. Вместе с тем защита Лесли и Рыбки настаивает, что молодые люди должны лично присутствовать на заседании по иску Дерипаски. Заседание будет закрытым от СМИ; также в процессе не будет участвовать Алексей Навальный, опубликовавший расследование. Его роль суд считает вторичной.
По требованию Роскомнадзора расследование ФБК о Дерипаске и Насте Рыбки было удалено с сайта Навального; некоторые материалы были удалены также и из публикаций ряда СМИ.
Комментарии4
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chapter_2 09 июля 2018 | 06:16
Нет девушки красивее Насти Рыбки. Нет мошенника круче российского олигарха.
ihor_syvoryj 09 июля 2018 | 06:26
Странно. Если потребителя не устроил уровень обслуживания, надо обращаться в Общество защиты прав потребителей!
gencek 09 июля 2018 | 06:27
Похоже Дерипаска не закончил уроки секс-тренинга и желает продолжить обучение.
ly4_sveta 09 июля 2018 | 06:48
Как они не любят когда их грязное белье начинают
перетряхивать, вскрывая все воровство, извращения,
аморальный образ жизни и прочие порочные излишества.
Это удалить, прессу наказать, суд закрыть.
А Приходько-то, тем не менее, быстренько убрали от власти.