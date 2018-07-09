Рассмотрение дела о хранении наркотиков в отношении главы грозненского «Мемориала» Оюба Титиева стартует сегодня в Шалинском городском суде Чеченской республики. Ранее адвокаты правозащитника неоднократно просили перенести процесс в другой регион.

Защита Оюба Титиева опасается, что рассмотрение дела на территории Чечни не может быть беспристрастным. Адвокат Илья Новиков в эфире «Эха» отмечал, что Рамзан Кадыров публично называл его подзащитного «наркоманом», и в регионе вряд ли найдется судья, который сможет противостоять авторитету главы республики. По этой причине защита ходатайствовала об изменении территориальной подсудности дела, однако Верховный суд Чечни отказался перенести процесс в другой регион. Так что дело, как и планировалось изначально, будет рассматривать Шалинский суд.

Оюба Титиева задержали полгода назад в Чечне. В его машине якобы обнаружили пакет с наркотиками. Титиев вину не признает. Он утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили силовики. «Мемориал» считает дело против правозащитника сфабрикованным.

Несколько дней назад Верховный суд Чечни продлил арест Оюбу Титиеву до 25 июля