В больнице в Солсбери умерла 44-летняя Дон Стёрджес
Неделю назад она была госпитализирована в критическом состоянии из Эймсбери с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом. После смерти пациентки полиция открыла уголовное дело «об убийстве». Вместе с женщиной был госпитализирован ее приятель Чарли Роули. Он остаётся в клинике, его состояние остается критическим. Предполагается, что оба заразились в результате контакта с объектом, который содержал отравляющее вещество.Британские власти считают, что причиной отравления стало вещество «Новичок».
Комментарии10
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dimafon2 09 июля 2018 | 06:06
А в следующей новости ей станет 43 года?
nf5096004 09 июля 2018 | 06:11
dimafon2: а тебя именно эта часть сообщения особенно значимая?
tag188 09 июля 2018 | 06:12
Теперь новая порция санкций России обеспечена. После смерти гражданки Великобритании, Мэй обязана будет их принять. Иначе оппозиция использует этот случай против нее по полной. А оппозиция в Англии не такая "конструктивная", как в России.
ltvjrhfn1 09 июля 2018 | 06:18
tag188:
да, согласен, это всё внутренняя борьба у бриттов, даже если выяснится что всех травил травил Кот скрипалей, на Россию наезд всё равно будет. У нас во всём виноваты пиндосы с украиной, у них Россия.
j_partizan 09 июля 2018 | 06:14
Британия любит элитных мигрантов. Однако, элита приезжает со своим инструментом бизнеса.
hicat 09 июля 2018 | 06:15
Ну все. Теперь лживому карлику точно капец.
sg91 09 июля 2018 | 06:21
hicat:
Ты, болезный, сам подсчитал сколько раз ты эту фразу написал? ))))))))
Плесень трусливая, засунь язык в жопу. У тебя даже на диване воевать неубедительно получается, чмо продажное.. Пшел вон, щенок..
blahovdav 09 июля 2018 | 06:33
sg91: эк свинопута заколбасило..птн-пнх...
estamp 09 июля 2018 | 06:40
blahovdav: Не... ну а в самом делее
.. чё он так дешево номер отбывает, без огонька и креатива. Тьфу!
sg91 09 июля 2018 | 06:16
Что русскому легкая кома - англичанам верная смерть!
Похоже лживые английские ублюдки постепенно делают свой препарат все мощнее.. Но тогда надо сжечь весь район. А то вдруг черег год кто-нибудь еще что то подберет и сожрет
ЗЫ А как же хваленаяих медицина, которая моментально среагировала на первое отравленеие, когда вообще ничего не было известно. А тут вроде готовы былы уже к подобному - ан нет, бомжи помирать стали. Может просто Скрипали лживым англопидарам еще нужны для своих дальнейших грязных игр, а эти просто расходный материал. И город от нариков чистят и постоянно напоминают о Российской угрозе.. Хотя даже в делах литвы и березы никакой ясноти нет, чот уж говорить про эту мелочь