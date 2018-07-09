В больнице в  Солсбери умерла 44-летняя Дон Стёрджес

Неделю назад она была госпитализирована в критическом состоянии из Эймсбери с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом. После смерти пациентки полиция открыла уголовное дело «об убийстве». Вместе с женщиной был госпитализирован ее приятель Чарли Роули. Он остаётся в клинике, его состояние остается критическим. Предполагается, что оба заразились в результате контакта с объектом, который содержал отравляющее вещество.Британские власти считают, что причиной отравления стало вещество «Новичок».