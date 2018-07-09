Число жертв ливней и оползней в Японии достигло 89-ти.
Как сообщает Киодо, 58 человек числятся пропавшими без вести. С рассветом японские спасатели при поддержке военных продолжили поисковые и спасательные операции. Рекомендации об эвакуации сохраняются для 5 млн человек в 19 префектурах. Почти 30 тыс. человек уже покинули свои дома и находятся в специальных эвакуационных центрах. В стране наблюдаются серьезные перебои в транспортном сообщении.
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