Россия передала США проект совместного заявления Путина и Трампа по итогам саммита в Хельсинки.
По сведениям Ъ, в двухстраничном документе говорится о важности поддерживать диалог между президентами, военными структурами, спецслужбами и дипломатами России и США, а также развивать экономические связи. Источники издания в Вашингтоне сообщили, что Белый дом готов взять российский проект за основу. При этом для США важно, чтобы либо в этом, либо в другом заявлении прозвучала обеспокоенность американской администрации российским вмешательством в президентские выборы 2016 года и были отражены гарантии не повторения подобного впредь.
Комментарии11
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barsuchok 09 июля 2018 | 05:20
Забавно, саммит еще будет только, а планы уже наготове.
romashka__ 09 июля 2018 | 05:24
От одиозных политиков не знаешь, чего ждать.
opiatnovyi63 09 июля 2018 | 05:36
romashka__: Протокол намерений воровской власти РФ ! Обдурить, сжульничать, оттяпать , слямзить, стырить, обвести вокруг пальца, иметь возможность отказаться от своих обещаний и слов!
zapadnay 09 июля 2018 | 05:43
romashka__:
Трампу нужно только подписать?
ikar002 09 июля 2018 | 06:02
zapadnay: за него уже подписали )
j_partizan 09 июля 2018 | 05:34
barsuchok:
Если бы планы, проект совместного заявления по итогам саммита! Т.е. обо всем уже договорились, саммит - формальная часть.
serge_moro 09 июля 2018 | 05:35
barsuchok: Он пораньше закончил свои темные делишки ,чтобы окунуться в неописуемый азарт вместе со своими бандерлогами-болельщиками в четвертьфинале Россия-Хорватия.
Он страстно болел за свою сборную и неистово кричал ,как пацан,если наши не попадали в ворота. Он чувствовал себя питерским мальчишкой ,который гонял в детстве мяч со своими сверстниками. Футбол заставил забыть кто он и где он. Он жадно пожирал глазами весь огромный экран,который был на 5 см, меньше роста Медведевa.,который находился в первой VIP-ложе на этом матче.
Неужели наши снова выиграют по пенальти,как у испанцев-сладостно подумал он при счете 2-2. .
Сколько эмоций и андреналина в этом футболе ,не меньше чем от тех миллиардов ,что я имею со своими друзьями. Какая же непредсказуемая игра футбол ,если команды играют честнo ,что даже я не знаю чем все это закончится., и где у меня-то в России. !! - яростно и подобострастно произнес он.
Эх,Федор ,Федор ,как же ты бьешь пенальти в решающий момент -возмущался хозяин огромного дворца ,площадью целого стадиона.
- Проиграли засранцы , но зато красиво хлопнули дверьми напоследок.
-У меня 2 миллиона людей,которые охраняют мою власть. Футбол же охраняют минимум 3.5 миллиарда болельщиков и на их фоне вся моя охрана вместе со всеми Вооруженными силами РФ,смотрится как Моська со Слоном футболистов.
Хозяин где-то в глубине души завидовал мощи футбола перед которым все меркнет и блекнет . Он понимал,что нет в мире большей ,сплоченней силы ,чем его величество Футбол. Он впервые за всю свою жизнь почувствовал себя таким ничтожеством и мелкой букашкой на фоне огромнейшего Великана Футбола.У него неожиданно выступили слезы ,то ли от радости ,то ли от поражения, то ли от зависти перед могуществом Футбола.А возможно слезы появились от всего перечисленного вместе.
Он реально плакал, один в огромном своем дворце ,боясь,чтобы никто из охраны или обслуги не увидел слезы Главнокомандующего РФ
j_partizan 09 июля 2018 | 05:23
а также развивать экономические связи
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Иными словами, чтобы США разрешили олигархам ввозить и пользоваться награбленным у россиян?
anemon 09 июля 2018 | 05:33
Ага. Мы больше так не будем!
kazlevich1949 09 июля 2018 | 05:42
Ну таки я думаю правильнее будет сказать: Россия вернула США не глядя подписанный Кремлём проект совместного заявления Путина и Трампа по итогам саммита в Хельсинки...Белый дом готов взять этот российский проект за основу. Проснулся Путин утром 17 июля, а у России оказывается согласно не глядя подписанным документам "российского проекта" другой Президент?
yralez 09 июля 2018 | 05:43
Ну а тайное приложение где ?
О сохранности триллиона ОПГ .