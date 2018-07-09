Россия передала США проект совместного заявления Путина и Трампа по итогам саммита в Хельсинки.

По сведениям Ъ, в двухстраничном документе говорится о важности поддерживать диалог между президентами, военными структурами, спецслужбами и дипломатами России и США, а также развивать экономические связи. Источники издания в Вашингтоне сообщили, что Белый дом готов взять российский проект за основу. При этом для США важно, чтобы либо в этом, либо в другом заявлении прозвучала обеспокоенность американской администрации российским вмешательством в президентские выборы 2016 года и были отражены гарантии не повторения подобного впредь.