Тело основателя запрещенной в России секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара, кремировано.

Как передает Киодо, теперь японским властям необходимо будет решить, как поступить с прахом. Ранее сообщалось, что родственники Асахары по линии бывшей жены попросили передать прах им. Сам основатель секты перед казнью просил передать свои останки последовательницам. На прошлой неделе в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей «Аум Синрикё», включая ее основателя.