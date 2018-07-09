Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку.
Это Bloomberg подтвердили в офисе Дэвиса. Британские СМИ связывают это с разногласиями с Терезой Мэй по вопросам сотрудничества с ЕС после выхода из него Великобритании. Увольнение последовало спустя два дня после того, как Мэй заручилась поддержкой кабмина относительно сохранения тесных связей с ЕС после Брекзита. Дэвид Дэвис с планами премьер-министра не согласился.
Комментарии1
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putn_pnh 09 июля 2018 | 05:50
Это которого в связях с Кремлём обвинили?