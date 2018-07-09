Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку.

Это Bloomberg подтвердили в офисе Дэвиса. Британские СМИ связывают это с разногласиями с Терезой Мэй по вопросам сотрудничества с ЕС после выхода из него Великобритании. Увольнение последовало спустя два дня после того, как Мэй заручилась поддержкой кабмина относительно сохранения тесных связей с ЕС после Брекзита. Дэвид Дэвис с планами премьер-министра не согласился.