В больнице Солсбери скончалась 45-летняя Дон Стерджесс.
В конце июня она отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ее друг 45-летний Чарльз Роули, также пострадавший от яда, остается в критическом состоянии. О смерти Стерджесс уже проинформирована премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая «потрясена и шокирована». После смерти Стерджесс полиция расследует инцидент с отравлением в Эймсбери уже по статье об убийстве.
Комментарии2
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popyas 09 июля 2018 | 05:14
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opiatnovyi63 09 июля 2018 | 05:39
Наши на это раз переборщили с дозой ОВ!