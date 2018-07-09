В больнице Солсбери скончалась 45-летняя Дон Стерджесс.

В конце июня она отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок». Ее друг 45-летний Чарльз Роули, также пострадавший от яда, остается в критическом состоянии. О смерти Стерджесс уже проинформирована премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая «потрясена и шокирована». После смерти Стерджесс полиция расследует инцидент с отравлением в Эймсбери уже по статье об убийстве.