Тело основателя запрещенной в России секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара, кремировано.
Об этом сообщает Киодо. Теперь японским властям необходимо будет решить, как поступить с его прахом. Ранее сообщалось, что родственники Асахары по линии бывшей жены попросили минюст передать прах им. Сам основатель секты перед казнью просил передать свои останки последовательницам. На прошлой неделе в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей «Аум Синрикё», включая ее основателя.
Комментарии1
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shoorah 09 июля 2018 | 04:52
Помер Максим, ну и х*й с ним.