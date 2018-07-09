Тело основателя запрещенной в России секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара, кремировано.

Об этом сообщает Киодо. Теперь японским властям необходимо будет решить, как поступить с его прахом. Ранее сообщалось, что родственники Асахары по линии бывшей жены попросили минюст передать прах им. Сам основатель секты перед казнью просил передать свои останки последовательницам. На прошлой неделе в Японии были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении семи руководителей «Аум Синрикё», включая ее основателя.