Ответственный за «брексит» британский министр Дэвид Дэвис покидает свой пост.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные канцелярии премьер-министра. Отставка произошла на фоне разногласий Терезы Мэй и Дэвиса по поводу того, какие связи страна должна сохранять с ЕС после выхода из союза. Помимо Дэвиса в отставку подал его заместитель Стив Бейкер. Решение об уходе Дэвис принял после встречи с Мэй.