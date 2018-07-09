Ответственный за «брексит» британский министр Дэвид Дэвис покидает свой пост.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные канцелярии премьер-министра. Отставка произошла на фоне разногласий Терезы Мэй и Дэвиса по поводу того, какие связи страна должна сохранять с ЕС после выхода из союза. Помимо Дэвиса в отставку подал его заместитель Стив Бейкер. Решение об уходе Дэвис принял после встречи с Мэй.
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max3446 09 июля 2018 | 04:26
Системы ПВО Сирии отразили ракетный удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс, сообщает SANA со ссылкой на источник в военных кругах.
Отмечается, что ракетный удар нанес Израиль. По данным собеседника агентства, сирийским ПВО удалось подбить израильский военный самолет, который атаковал авиабазу.
"Системы ПВО отразили агрессию Израиля, сбив некоторое количество ракет и подбив один из атакующих самолетов, вынудив остальные покинуть воздушное пространство", − говорится в сообщении.
yralez 09 июля 2018 | 04:45
Еще одним директором Газпрома станет.