Власти Великобритании пообещали привлечь к ответственности причастных к гибели Дон Стерджес.

44-летняя женщина скончалась накануне вечером в больнице Солсбери от контакта с нервно-паралитическим веществом. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, следователи продолжат сбор улик и доказательств, чтобы можно было понять, каким образом два жителя Великобритании подверглись воздействию столь смертельно опасного вещества. 45-летний спутник Стерджес Чарльз Роули, пострадавший вместе с ней, остается в критическом состоянии в больнице.