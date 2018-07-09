Власти Великобритании пообещали привлечь к ответственности причастных к гибели Дон Стерджес.
44-летняя женщина скончалась накануне вечером в больнице Солсбери от контакта с нервно-паралитическим веществом. Как заявил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу, следователи продолжат сбор улик и доказательств, чтобы можно было понять, каким образом два жителя Великобритании подверглись воздействию столь смертельно опасного вещества. 45-летний спутник Стерджес Чарльз Роули, пострадавший вместе с ней, остается в критическом состоянии в больнице.
Комментарии8
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max3446 09 июля 2018 | 04:19
Лично мне всё понятно - провокация британских спецслужб. как и со скрипалями. Интересно будет посмотреть как власти англосаксии будут свои спецслужбы к ответственности привлекать
opiatnovyi63 09 июля 2018 | 04:27
max3446: Такие суперпонятливые , видимо, из числа талантливых пригожинских поварят?
freedommen 09 июля 2018 | 06:02
opiatnovyi63: Виноваты британские спецслужбы. Во-первых, не смогли после Скрипалей найти этот самый шприц с "Новичком", во-вторых, плохо борются с наркоманией, в-третьих, до сих пор не определили как отравили Скрипалей. А ведь еще совсем недавно министром внутренних дел там была Тереза Мей. И где собака зарыта?
opiatnovyi63 09 июля 2018 | 04:25
Наши увеличили дозу, чтобы сработало наверняка!
minerr 09 июля 2018 | 04:57
opiatnovyi63: А ваши это кто - ФСБ или МИ-6? Кстати, эта наркоманша тоже была злейшим врагом Путина, как ваши называли Скрипалей?
opiatnovyi63 09 июля 2018 | 05:03
minerr: Нельзя так опошлять нашего единственного и несменяемого Вождя! Не он же лично травит или отдаёт приказ уничтожить предателей Конторы, изменников воровской власти!
krs_sk 09 июля 2018 | 04:55
На кого же расширить санкции?
serg4422 09 июля 2018 | 05:48
что-то у англосаксов фантазии маловато.