Марк Цукерберг с состоянием в 81,5 миллиарда долларов вошел в тройку богатейших людей по версии Bloomberg.
Основатель Facebook обогнал крупнейшего акционера Bank of America Уоррена Баффетта. Лидером рейтинга по-прежнему является основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 142 миллиардов долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 94 миллиарда сохранил второе место.
Комментарии2
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begly_ 09 июля 2018 | 03:19
А Путин со своим триллионом долларов чувствует себя сегодня, как тот миллионер в СССРе, который имея его под матрасом, ходил в фуфайке и ездил на автомобиле "Запорожец".
tks 09 июля 2018 | 04:05
Все они просто щенки позорные по сравнению с Сечёнком!