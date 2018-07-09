Марк Цукерберг с состоянием в 81,5 миллиарда долларов вошел в тройку богатейших людей по версии Bloomberg.

Основатель Facebook обогнал крупнейшего акционера Bank of America Уоррена Баффетта. Лидером рейтинга по-прежнему является основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 142 миллиардов долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 94 миллиарда сохранил второе место.