Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется в тюрьме.
Председатель апелляционного суда второй инстанции Бразилии отменил решение об освобождении из тюрьмы политика, осужденного по делу о коррупции. Ранее двое судей нижестоящей инстанции вынесли противоречащие друг другу решения по делу бывшего главы государства. Между тем, Лула да Силва является фаворитом президентской гонки на предстоящих в октябре выборах.
Комментарии3
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ed10075 09 июля 2018 | 03:15
От тюрьмы и от сумы не гарантированы даже президенты....
Вот как бывает!
pmasel 09 июля 2018 | 03:20
Мало ли в Бразилии Лулов да Сильвов, и не сосчитать... )))
koshkaedu 09 июля 2018 | 03:29
Лула здесь - Силва там, Силва здесь - Лула там...