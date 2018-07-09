Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется в тюрьме.

Председатель апелляционного суда второй инстанции Бразилии отменил решение об освобождении из тюрьмы политика, осужденного по делу о коррупции. Ранее двое судей нижестоящей инстанции вынесли противоречащие друг другу решения по делу бывшего главы государства. Между тем, Лула да Силва является фаворитом президентской гонки на предстоящих в октябре выборах.