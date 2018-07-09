Министр Великобритании по делам Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку.

Как сообщает Sky News, причиной для такого решения стало несогласие с планами премьера Терезы Мэй сохранить тесные экономические отношения с ЕС после выхода страны из Евросоюза. С планом также выражал несогласие глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Ранее СМИ сообщили, что один из главных спонсоров Brexit, британский бизнесмен Аарон Бэнкс не менее 11 развстречался с послом России в Великобритании. В МИД России назвали эти сообщения «бредом».