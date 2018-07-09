Британский премьер Тереза Мэй «потрясена и шокирована» смертью Дон Стерджес.
44-летняя женщина пострадала от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери и была госпитализирована неделю назад в Солсбери в критическом состоянии. Инцидент с отравлением теперь расследуется как убийство. 45-летний спутник женщины, Чарльз Роули остается в критическом состоянии в больнице в Солсбери. В Скотленд-Ярде утверждают, что оба подверглись воздействию вещества «Новичок», которым в марте были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
davi__koloradov 09 июля 2018 | 03:10
Рукожопые путиноиды совершили убийство гражданина Великобритании. За это придется ответить.
niknik 09 июля 2018 | 03:11
Мандеаль заканчивается - начинаются суровые российские будни. Всё как обычно - настамнебыло#
needroid 09 июля 2018 | 03:56
В интересах Британии чтобы поскорее скончался и последний потерпевший. Потом можно будет придумывать любые версии )))
kisa2000 09 июля 2018 | 04:01
это 3 месяца "новичок" где-то лежал и эта пара имела контакт, они что в помойке рылись.
tks 09 июля 2018 | 04:09
Теперь путорасы будут гнать версухи, что подлые бритты спецом не так активно лечили этих бомжей, чтобы они поскорее издохли, ведь это им, подлюкам, выгодно! Вот доказуху опасности "Новичка" чтоб так приобрести!
max3446 09 июля 2018 | 04:21
тут всё просто и очевидно, рядом там находится лаборатория, где по всей видимости этот новичок изготавливают. А далее 2 версии, провокация британски спецслужб, случайный выброс вещества