15 человек погибли и девять ранены при стрельбе в барах мексиканского города Монтеррей.

Вооруженные люди почти одновременно напали на шесть заведений. Как пишет местная пресса, атака произошла в ночь на воскресенье. Полиция пока никого не задержала. Отмечается, что, вероятно, произошел вооруженный конфликт между двумя враждующими наркокартелями.