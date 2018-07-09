15 человек погибли и девять ранены при стрельбе в барах мексиканского города Монтеррей.
Вооруженные люди почти одновременно напали на шесть заведений. Как пишет местная пресса, атака произошла в ночь на воскресенье. Полиция пока никого не задержала. Отмечается, что, вероятно, произошел вооруженный конфликт между двумя враждующими наркокартелями.
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