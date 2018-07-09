Грузинские спасатели четвертый день ищут в ущелье Хада четырехлетнего ребенка.
Его родители ранее были обнаружены мертвыми. Как передает «Рустави 2», в операции задействованы около 50 спасателей, группа водолазов из Тбилиси , а также местное население. О пропаже двоих туристов с двойным гражданством Грузии и США, а также их ребенка стало известно 6 июля.
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