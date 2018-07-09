Из-за мощного паводка не реке Кия в Шилкинском районе Забайкалья, эвакуированы около 2000 чел.

Как сообщили РИА в администрации Шилки, разрушены четыре автомоста, один железнодорожный сломался посередине. Степень разрушения еще одного моста определить невозможно — вода идёт верхом. В зоне затопления 560 домов. Всех эвакуированных отправили в пункты временного размещения, детсады и общежития. Разлив реки вызвали четырехдневные ливневые дожди.