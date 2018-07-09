Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку.
По сведениям Independent, это связано с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС. Ранее Мэй пообещала, что правительство Великобритании в скором времени опубликует долгожданный официальный документ о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем.
Комментарии1
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mavviomi 09 июля 2018 | 02:33
долгожданный для кого?