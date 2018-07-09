Британский министр по Brexit Дэвид Дэвис подал в отставку.

По сведениям Independent, это связано с несогласием Дэвиса с планом премьер-министра Терезы Мэй по будущим таможенным соглашениям с ЕС. Ранее Мэй пообещала, что правительство Великобритании в скором времени опубликует долгожданный официальный документ о позиции Лондона на переговорах с Брюсселем.