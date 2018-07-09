В больнице в Солсбери умрла 44-летняя Дон Стёрджес.
Неделю назад она была госпитализирована в критическом состоянии из Эймсбери с симптомами отравления нервно-паралитическим веществом После смерти пациентки полиция открыла уголовное дело «об убийстве». Вместе с женщиной был госпитализирован ее приятель Чарли Роули. Он остаётся в клинике, его состояние остается критическим. Предполагается, что оба заразились в результате контакта с объектом, который содержал отравляющее вещество.Британские власти считают, что причиной отравления стало вещество «Новичок».
Комментарии2
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davi__koloradov 09 июля 2018 | 02:35
Это очень серьезно. путирашке придется ответить за убийство гражданина Великобритании.
minerr 09 июля 2018 | 02:46
Кровавый режим Мэй никого не щадит.