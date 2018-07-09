Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом «ЗОЛОТОГО БУКЕРА».
Почетной награды он удостоен за роман «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ», написанный в 1992 году. Книга признана лучшей из тех, что за последние полвека становились лауреатами ежегодной Букеровской премии по литературе.
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abuvgrobu 09 июля 2018 | 01:49
Чехова знаю, Пушкина знаю, Толстого знаю, Достоевского знаю., Шолохова знаю, Олдриджа, Грэма Грина и Твена знаю... "Канадский писатель Майкл Ондатже" - не знаю... кто это?