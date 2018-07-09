Фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» получил приз на фестивале в Карловых Варах.

Картина участвовала в конкурсе документального кино. Фильм создан при поддержке телеканала «Настоящее время» и рассказывает о начале политической карьеры действующего президента России. Еще один лауреат кинофестиваля — режиссер Елизавета Стишова — отдала свой денежный приз, 15 тыс. евро родителям Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова. Стишову наградили за фильм «Сулейман гора». Также награду в Карловых Варах получил фильм Ивана Твердовского «Подбросы».