Фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» получил приз на фестивале в Карловых Варах.
Картина участвовала в конкурсе документального кино. Фильм создан при поддержке телеканала «Настоящее время» и рассказывает о начале политической карьеры действующего президента России. Еще один лауреат кинофестиваля — режиссер Елизавета Стишова — отдала свой денежный приз, 15 тыс. евро родителям Олега Сенцова и Кирилла Серебренникова. Стишову наградили за фильм «Сулейман гора». Также награду в Карловых Варах получил фильм Ивана Твердовского «Подбросы».
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