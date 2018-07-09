Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принесет присягу и  вновь вступит в  должность президента Турции.

Инаугурация состоится в парламенте страны. Затем Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония, посвященная изменению устройства власти в стране — переходу от парламентской формы правления к президентской. Сегодня же будет объявлен новый состав кабинета министров. На инаугурацию летит российский премьер Дмитрий Медведев.