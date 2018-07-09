Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принесет присягу и вновь вступит в должность президента Турции.
Инаугурация состоится в парламенте страны. Затем Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония, посвященная изменению устройства власти в стране — переходу от парламентской формы правления к президентской. Сегодня же будет объявлен новый состав кабинета министров. На инаугурацию летит российский премьер Дмитрий Медведев.
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