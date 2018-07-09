Израильские ВВС нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс.
По данным агентства «Сана», системам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет, поразить один из израильских самолетов и принудить остальные покинуть сирийское воздушное пространство. Израильские военные эти сообщения пока не комментировали.
Комментарии5
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olegleon 09 июля 2018 | 01:21
"Израильские военные эти сообщения пока не комментировали. "
они и не знают, что атаковали сирийскую авиабазу.
salut__521 09 июля 2018 | 01:35
Сочинители энти асадовцы. Им бы не народ хлором травить, а фантастические книжки писать...
abuvgrobu 09 июля 2018 | 01:41
Жидам наконец-то ввалили.. Это хорошо.
alexakimfaa 09 июля 2018 | 02:16
abuvgrobu: А откуда такая информация?.. Ведь пока это сирийская сторона объявила...И это ничего не подтверждает...
koshkaedu 09 июля 2018 | 02:02
fake news.