Спасатели вывели из затопленной пещеры в Таиланде четверых из 13 человек.

Следующая фаза операции начнется в ближайшие часы, но все зависит от погоды. Между тем, по данным спасателей, все кислородные баллоны, размещенные вдоль маршрута выхода из пещеры, уже израсходованы и их предстоит заменить. В эвакуации задействованы 90 тайских и иностранных водолазов. 12 школьников и их футбольный тренер более, чем на две недели оказались заблокированными в пещере, вход в которую затопило. Спасательная операция началась накануне утром.