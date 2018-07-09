Британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, скончалась в больнице.
Как передает «Скай-ньюс», полиция квалифицировала случившееся как убийство и открыла соответствующее расследование. Британский премьер Тереза Мэй проинформирована о случившемся. Между тем, госпитализированный вместе с женщиной ее спутник Чарльз Роули, остается в больнице в Солсбери в критическом состоянии. Пару нашли в бессознательном состоянии в доме в Эйсбери, неподалеку от Солбери, где Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию вещества «Новичок». Обоим удалось выжить. Следователи считают, что инцидент в Эймсбери тоже связан с «Новичком».
Комментарии7
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a_aleksandrov01_32 09 июля 2018 | 01:16
Дико интересно...
Писали, что их обнаружили в квартире (доме, помещении)...
Что? - британская полиция пунктуально вламывается во все жилища с вопросом:
- Здрасьте, Вы, случаем, не в критическом ли состоянии пербывать изволите?
a_aleksandrov01_32 09 июля 2018 | 01:18
То есть - с чего бы кто-то вообще собрался навестить жилище пострадавших?
Да ещё и так оперативно, что застал отравленных - не упокоившимися, но вполне готовыми к переходу в мир иной.
Или - сами накормили, сами кинулись откачивать?
minerr 09 июля 2018 | 01:55
a_aleksandrov01_32: Странно что этот кто-то вломился в их жилище, не имея при себе антидота от "Новичка". Все скорые в Британии имеют с собой этот антидот.
abuvgrobu 09 июля 2018 | 01:43
Поставлена задача забить инфопространство очередной грязью и отвлечь от восторга футбольных болельщиков от ЧМ в России. Поэтому им задавить какую-то британку простую жизненно важно. Джеймс Бонд лично отравил ее смертельным поцелуем в копчик.
mihakr 09 июля 2018 | 02:02
Всё как по нотам прямо. Когда история со Скрипалями на спад пошла перед ЧМ, многие говорили, ждите второй акт, к финалу ЧМ чтоб резонанс посильнее был, да и не удобно получилось, что Скрипали живы остались, убийство на Россию повесить не получится, только отравление. Так что следующая жертва должна будет погибнуть, пусть и не от отравления.
Я тогда в такой сценарий не верил. Ну, что британцы, совсем тупые второй раз за пару месяцев такое проворачивать? А оно вон как оказалось.
Хотя может выяснится, что погибшая сама к отравлению Скрипалей причастна была?
vinny_pooh 09 июля 2018 | 02:07
Боярский уже пошутил на днях по теме... Не он 1ый, не он последний. ...дское время!((
uni_korn 09 июля 2018 | 02:37
Боже.. какой ужас. Убийцы.