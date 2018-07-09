Британка Дон Стерджесс, пострадавшая от нервно-паралитического вещества в  Эймсбери, скончалась в  больнице.

Как передает «Скай-ньюс», полиция квалифицировала случившееся как убийство и открыла соответствующее расследование. Британский премьер Тереза Мэй проинформирована о случившемся. Между тем, госпитализированный вместе с женщиной ее спутник Чарльз Роули, остается в больнице в Солсбери в критическом состоянии. Пару нашли в бессознательном состоянии в доме в Эйсбери, неподалеку от Солбери, где Сергей и Юлия Скрипали подверглись воздействию вещества «Новичок». Обоим удалось выжить. Следователи считают, что инцидент в Эймсбери тоже связан с «Новичком».