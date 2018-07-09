Российские волейболисты стали победителями Лиги наций
В финале наша сборная победила команду Франции со счетом 3-0. Решающий матч прошел во французском Лилле. Бронзу турнира завоевала сборная США. Лига наций – новый турнир, который заменил мужскую Мировую лигу и женский Гран-при.
Комментарии5
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sanisan 09 июля 2018 | 00:13
Дмитрий Мусэрский из ДНР всех порвал, и США и Бразилию.
aleksandr39 09 июля 2018 | 00:38
sanisan: Макеевка всегда была Украиной ,а " днр " это российские наемники -боевики .
piterjanis 09 июля 2018 | 00:32
Молодцы
aleksandr39 09 июля 2018 | 00:35
Что ,опять встали с колен ?
zemljanka 09 июля 2018 | 00:54
Поздравления!