Усть-Лабинский суд сегодня рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка

Он связан с расследованием оппозиционера Алексея Навального об отдыхе миллиардера.

Дерипаска считает, что в расследовании Фонда борьбы с коррупцией без его согласия были размещены материалы, касающиеся личной жизни миллиардера. Публикация, напомним, появилась в начале февраля. Там говорилось, что Дерипаска и тогдашний вице-премьер Сергей Приходько отдыхали на яхте бизнесмена в компании Насти Рыбки. ФБК при этом ссылался на фотографии и видео из соцсетей самой девушки. Ответчиком также проходит Александр Кириллов, он же Алекс Лесли. Его, а также Насти Рыбки не было на предыдущем заседании в середине июня: они находятся в тюрьме в Таиланде, где местные власти обвиняют их в проведении нелегального секс-тренинга. Вместе с тем защита Лесли и Рыбки настаивает, что молодые люди должны лично присутствовать на заседании по иску Дерипаски. Заседание будет закрытым от СМИ; также в процессе не будет участвовать Алексей Навальный, опубликовавший расследование. Его роль суд считает вторичной.

По требованию Роскомнадзора расследование ФБК о Дерипаске и Насте Рыбки было удалено с сайта Навального; некоторые материалы были удалены также и из публикаций ряда СМИ.