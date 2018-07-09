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00:00, 09 июля 2018

Усть-Лабинский суд сегодня рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка

Он связан с расследованием оппозиционера Алексея Навального об отдыхе миллиардера.

Дерипаска считает, что в расследовании Фонда борьбы с коррупцией без его согласия были размещены материалы, касающиеся личной жизни миллиардера. Публикация, напомним, появилась в начале февраля. Там говорилось, что Дерипаска и тогдашний вице-премьер Сергей Приходько отдыхали на яхте бизнесмена в компании Насти Рыбки. ФБК при этом ссылался на фотографии и видео из соцсетей самой девушки. Ответчиком также проходит Александр Кириллов, он же Алекс Лесли. Его, а также Насти Рыбки не было на предыдущем заседании в середине июня: они находятся в тюрьме в Таиланде, где местные власти обвиняют их в проведении нелегального секс-тренинга. Вместе с тем защита Лесли и Рыбки настаивает, что молодые люди должны лично присутствовать на заседании по иску Дерипаски. Заседание будет закрытым от СМИ; также в процессе не будет участвовать Алексей Навальный, опубликовавший расследование. Его роль суд считает вторичной.

По требованию Роскомнадзора расследование ФБК о Дерипаске и Насте Рыбки было удалено с сайта Навального; некоторые материалы были удалены также и из публикаций ряда СМИ.

Комментарии

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koshkaedu 09 июля 2018 | 00:16

//касающиеся личной жизни миллиардера.//

Отношения миллиардера с любовницей, да ещё под наблюдение б. вице-премьера, -
это не личная а общественная жизнь, касающаяся всех нас.

danko1 09 июля 2018 | 00:55

koshkaedu: Знать о преступления бандитов во власти и их приближенных, которые нагло грабят россиян, рабам запрещается.
Путин уничтожил гласность и правосудие еще в свой первый срок, а в прошлый вообще за правду по 282 ст. "экстремизм" за решетку отправляют.

ematveev 09 июля 2018 | 00:17

Она политзаключенная? Оппозиционер?

grigol331 09 июля 2018 | 00:28

ematveev:
Она экстремист, разжигающий ненависть к членам социальной группы "Вовины друзья миллиардеры" и оскорбляющий их инстинкты.

ed10075 09 июля 2018 | 00:32

Смердит от этого иска, как собственно смердит от всего нашего воровского истеблишмента и криминальной политической элитки.

j_partizan 09 июля 2018 | 00:36

Российская элита похожа на клоаку.
После прочтения новости настолько противно, что хочется вымыть глаза.

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