Илон Маск начал испытывать мини-субмарину для спасения школьников из пещеры в Таиланде
Основатель компаний Tesla и SpaceX опубликовал видео, на котором два дайвера работают с аппаратом в бассейне в Лос-Анджелесе. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от космической ракеты-носителя Falcon 9. По словам Илона Маска, небольшой размер субмарины позволит ей проникнуть через узкие проходы пещеры. Транспортировать ее могут два водолаза. Когда мини-субмарина будет готова, пока неизвестно.
Комментарии6
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patrikk_1 09 июля 2018 | 00:16
Илон Маск начал испытывать мини-субмарину для спасения школьников из пещеры в Таиланде...
Подлодка в виде автомобиля Tesla с откидным верхом? Там в некоторых тоннелях, водолазам приходится снимать кислородные баллоны чтобы протиснуться в узкий проход.
gordy 09 июля 2018 | 00:25
Тайцы уже сами справляются. Так что пусть Маск делает субмарину для прочистки московских водостоков.
zapadnay 09 июля 2018 | 00:34
Какой же, молодец этот гений, Илон Маск,!
Посмотрите на наших алчных миллиардеров...
olegleon 09 июля 2018 | 00:46
zapadnay: и как только всех детей спасут, то СМИ расскажут, что Маск закончил испытания.
но он действительно молодец. так пропиариться надо уметь!
salut__521 09 июля 2018 | 00:42
Странно, что путин, как матёрый аквалангист-амфорник, не желает подсобить любимому детскому контингенту не утопиться. Впрочем, и кого-нибудь утопить - это тоже одна из любимых фюрерских забав. Ну подводники Курска знают. Так что не свезло детишкам...
eslichestno 09 июля 2018 | 00:52
Вижу тут злорадство ватников по поводу испытаний субмарины Маска. Чья б мычала... Пусть лучше вспомнят, как Путин спасал экипаж подводной лодки "Курск". Сам не спасал и другим не давал.