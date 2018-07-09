Илон Маск начал испытывать мини-субмарину для спасения школьников из пещеры в Таиланде...

Основатель компаний Tesla и SpaceX опубликовал видео, на котором два дайвера работают с аппаратом в бассейне в Лос-Анджелесе. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от космической ракеты-носителя Falcon 9. По словам Илона Маска, небольшой размер субмарины позволит ей проникнуть через узкие проходы пещеры. Транспортировать ее могут два водолаза. Когда мини-субмарина будет готова, пока неизвестно.