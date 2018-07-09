Операция по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде должна возобновиться сегодня

Накануне спасатели вывели на поверхность четырех школьников, которые провели под землей две недели. Подростки доставлены в больницу. В пещере остаются 8 детей и 25-летний футбольный тренер. Из-за сильных ливней они оказались отрезаны от выхода. Водолазы снабжают их едой и медикаментами.

Для эвакуации школьникам надо проплыть под водой несколько километров. Это рассказал живущий в Таиланде дайвер и спелеолог Всеволод Коробов.

В операции участвуют 90 водолазов, больше половины приехали из других стран.