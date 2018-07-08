В Британии скончалась Доун Стерджесс, отравленная в Эймсбери ядом «Новичок»...

Это сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию. Теперь дело об отравлении будет расследоваться как убийство. Второй пострадавший, Чарли Роули остается в критическом состоянии, заявили в правоохранительных органах.

В городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии. В полиции затем сообщили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», от которого ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Россию.