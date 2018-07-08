В Британии скончалась Доун Стерджесс, отравленная в Эймсбери ядом «Новичок»
Это сообщает телеканал Sky News со ссылкой на полицию. Теперь дело об отравлении будет расследоваться как убийство. Второй пострадавший, Чарли Роули остается в критическом состоянии, заявили в правоохранительных органах.
В городе Эймсбери, недалеко от Солсбери, 30 июня два человека были обнаружены в бессознательном состоянии. В полиции затем сообщили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», от которого ранее в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Ответственность за отравление Скрипалей британские власти возложили на Россию.
Комментарии26
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sagen 09 июля 2018 | 00:06
Утю-тю... Плохая новость, очень даже плохая. Терпение может лопнуть в самый неподходящий момент.
r88w556xl4 09 июля 2018 | 00:08
Британские спецслужбы со своим "новичком" в конец зарвались. В прошлый раз они убили несчастных животных, сейчас принялись за людей, вошли в раж.
ivfn 09 июля 2018 | 00:10
r88w556xl4:
Правоохранительные органы Уилтшира заявили, что госпитализированный в связи с делом об отравлении в Эймсбери полицейский полностью здоров. У него не зафиксировано признаков отравления нервно-паралитическим веществом.
«Мы рады подтвердить, что полицейский, который в качестве меры предосторожности обратился за консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследуемым инцидентом в Эймсбери, был осмотрен, у него всё нормально», — указали в полиции.
Ранее стало известно, что на лечение в больницу в Солсбери был отправлен сотрудник полиции, имеющий отношение к расследованию дела об отравлении двух человек в Эймсбери
Привезли его в больницу - оказался он живой! Ох уж этот просроченный "Новичок"...
patrikk_1 09 июля 2018 | 00:10
В Британии скончалась Доун Стерджесс, отравленная в Эймсбери ядом «Новичок»...
Ну чего, Тереза и Борис, доигрались в шпионов?
r88w556xl4 09 июля 2018 | 00:12
Рекомендую новый мультфильм "Кузьма Правдоруб - Русофобы", там отлично показано будущее Венедиктова, Макаревича и актёришки-алкаша..
polikarpich 09 июля 2018 | 00:16
r88w556xl4:
"Ёжика в тумане" лучше посмотри. Там показано и твоё будущее, и твоё настоящее тоже.
fig__vvam 09 июля 2018 | 00:17
r88w556xl4: Истерика пидорашей пригожинских очень показательна.
ребятки, вы выдает е ваших хозяев, работаете очень примитивно.
Наглое и тупое отрицание фактов свидетельствует против тех кто факты отрицает.
Ребятки, вы сливаете своих хозяев-кремлинов
nelibermot19 09 июля 2018 | 00:23
Эти британские пинкертоны хотя бы источник заражения установили? Каким именно образом и через что яд попал в организм?
minerr 09 июля 2018 | 00:39
nelibermot19: Да все просто - обычные британцы собирали бычки на помойке, не зная что что эти бычки выбросил русский шпион, до этого обмазавший дверную ручку Скрипалей газом "Новичок" и не помыл после этого руки. Так что все просто.
r88w556xl4 09 июля 2018 | 00:24
fig__vvam: Факты, говоришь. А вот это действительно интересно. Здесь враги России тужатся-дуются, но концы с концами свести не могут, потому что нет НИ ОДНОГО ФАКТА ПРОТИВ РОССИИ в трагикомедии с пресловутым Новичком. Во всём многословном словоблудии Скотланд-Ярда нет ни одного доказательства против России, даже место производства пресловутого Новичка не установлено. И возникает вопрос, а был ли вообще этот пресловутый Новичёк? Так как отравленные им скачут козлами через непродолжительное время, вместо того, чтобы остаться инвалидами на всю жизнь, как следует из симптоматики отравлением им.
fig__vvam 09 июля 2018 | 00:31
r88w556xl4: маня, это ты обдристалась, со страху и в глаза себе насирала, поэтому фактов не видишь.
А вот ЕС, ООН и ОЗХО их видят.
Место производства Новичка Опытное производство пос. Шиханы Вольского р-на Саратовской области.
nelibermot19 09 июля 2018 | 00:35
fig__vvam: почему же в таком случае до сих пор не уволен начальник очистки (в смысле таможни) за халатность? Ведь это получается он прошляпил ввоз смертоносного оружия на территорию страны
fig__vvam 09 июля 2018 | 00:38
nelibermot19: Пидораша, провоз нескольких граммов вещества в диппочте предотвратить невозможно.
Наркотики, как сейчас установлено, в диппочте россияне тонна ми возили.
minerr 09 июля 2018 | 00:50
fig__vvam: Какие несколько грамм, если только на одних Скрипалей пошло 100 грамм. Ты что директору ОСЗХО не веришь. Если Скрипали после 100 грамм выжили, то наркоманам явно понадобилось поболее. Так что "Новичок" в Британию завозят уже литрами.
polikarpich 09 июля 2018 | 00:13
r88w556xl4: Да не британские, а путинские (я даже не пишу "российские").
А в остальном всё верно. Зарвались.
r88w556xl4 09 июля 2018 | 00:17
polikarpich: Интересно, кто среди ваших станет очередной сакральной "жертвой режима"? Навальный или какой-нибудь эховские зашкварник? В принципе, Навальный для оппозиции пусто-место, он её только слил и разобщил, так что даже возникает подозрение - не на Кремль ли он работает, поэтому Госдеп вполне может его слить. Жди новых "жертв Новичка".
alex362 09 июля 2018 | 00:22
r88w556xl4: А вот почему они уродов не уничтожают? Хорошо бы десант английских шпионов в Ольгино! Человечество было бы весьма благодарно за очищение Земли от тебе подобных созданий.
nelibermot19 09 июля 2018 | 00:29
alex362: бриты Новичок только в окрестностях Портон Дауна используют, даже до Лондона везти яд стрёмно, не то что через границу
alehan15274 09 июля 2018 | 00:36
Доигрались уроды кгебешные до трупов в британском предместье:((((. Нет, совдеповскую сволочь можно только еб@#$ть как свиней или держать за забором у них самих в скотиннике - там в мухосранске/урюпинске...и вообще визы отменить! Ну, не может совдеповское говно жить спокойно и свободно, а непременно желает обосраться на главной улице:(((( фу, какой отстой.
koshkaedu 09 июля 2018 | 00:09
Ясное дело, сами же и отравили этих двоих своим Новичком, чтобы ещё больше насолить России. Специально выбрали наркоманов, чтобы наверняка, у них же организм совсем ослабленный героином. А тот полицейский - не вышло. Он оказался здоровяк, не то что Новичком, оглоблей не прошибёшь. Облом получился.
polikarpich 09 июля 2018 | 00:19
koshkaedu: А что же тут ясного? И в чём же уж такая огромная выгода в том, чтобы так насолить под хвостом у "пересидента", чтобы устраивать такой грандиозный шухер на весь остров? С убийствами, между прочим!
olegleon 09 июля 2018 | 00:43
polikarpich: и случайно это отравление опять совпало со встречей НАТО. а теперь ещё и саммит президентов США и РФ и переговоры по Брекситу. и как вовремя "бычки" нашли два торчка! ни полиция, ни спецы не могли их найти, а эти двое нашли
alex362 09 июля 2018 | 00:28
А ведь попытка убийства и само убийство - совершенно разные события! И теперь расследование будет куда жестче.
И главное, как раз под занавес Чемпионата.
demonru 09 июля 2018 | 00:30
Ну, все-таки не отравленная, а отравившаяся. Специально ее вряд ли кто травил.
pedro_juares 09 июля 2018 | 00:31
с легкой руки Латынино - это типа два накромана. так что всяко, в группе риска.
lager23 09 июля 2018 | 00:47
Какой дебил выкинул остатки «Новичка» в помойку?
...это безответно, товарищи, и не профессионально, хотя и свойственно путинизму, как «птичкопад» и «многоходовочки» с последующим обздюлем!