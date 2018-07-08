Канадский писатель Майкл Ондатже стал лауреатом престижной литературной премии «Золотой Букер»
Его роман «Английский пациент» 1992 года признан лучшим из всех тех книг, что выигрывали «Букер» за все 50 лет существования этой премии. Члены жюри отобрали пять книг-номинантов, а победитель был выбран в результате народного голосования.
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