ФИФА ограничилась предупреждением в адрес игрока сборной Хорватии за лозунг «Слава Украине»

Это расценили как неспортивное поведение. После матча 1⁄ 4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Домагой Вида

кричит «Слава Украине!», а его коллега по команде Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. Оба ранее играли за киевское «Динамо». Виде грозил штраф.