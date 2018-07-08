ФИФА ограничилась предупреждением в адрес игрока сборной Хорватии за лозунг «Слава Украине»
Это расценили как неспортивное поведение. После матча 1⁄4 финала чемпионата мира, в котором хорваты обыграли сборную России в серии пенальти, в интернете появилось видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Домагой Вида
кричит «Слава Украине!», а его коллега по команде Огнен Вукоевич говорит, что посвящает победу Украине. Оба ранее играли за киевское «Динамо». Виде грозил штраф.
Комментарии7
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oo0oo 08 июля 2018 | 23:05
За лозунг «Слава Украине» наконец стали предупреждать! Вот и славно! )
fig__vvam 08 июля 2018 | 23:09
oo0oo: Жалкий жалобный вой России был услышан и к нему снизошли. Все-таки плакали хозяева ЧМ.
Они же за него заплатили и их же обижают прямо дома.
Просто опускают на их же кухне.
holic 08 июля 2018 | 23:20
oo0oo: Предупредили, что после слов "Слава Украине!" следует говорить не "давай, давай", а "Героям Слава!"....
fresh_breeze 08 июля 2018 | 23:05
Да и хрен с ними, с придурками, хватит с них и предупреждения.
Главное, что ФИФА сделала на этом акцент, штрафовать и не обязательно.
viktorova 08 июля 2018 | 23:16
А за «Слава Хорватии» или «Слава России» тоже будут штрафовать?
viktorova 08 июля 2018 | 23:19
Простите, Предупреждать
govorukhin 08 июля 2018 | 23:18
А в чём там собственно неспортивное поведение?
А если бы поприветствовал своих болельщиков по турецки, где играет сейчас, тоже неспортивно?
Очень уж отдаёт это предупреждение коррупцией в ФИФА.