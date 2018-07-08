Судьи в Бразилии спорят об освобождении из тюрьмы бывшего президента Лулы да Силвы
Судья апелляционного суда Рожериу Фаврету сегодня постановил отпустить его на свободу. Но уже через час другой судья, Жебран Нету, это постановление отменил. Тогда Фаврету, который ранее работал в администрации Лулы да Силвы, выпустил документ, подтверждающий решение об освобождении бывшего президента. Но судья первой инстанции Сержиу Моро, который рассматривал дело экс-главы государства, заявил, что Фаврету не может принимать такое решение единолично, передает канал «Глобу». 72-летний Луис Инасиу Лула да Силва был осужден по делу о коррупции на 12 лет и в апреле начал отбывать наказание.
Комментарии1
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fig__vvam 08 июля 2018 | 23:12
То что бразильцы считают коррупцией в России считается мелкой шалостью.
Всего-то миллион долларов и нагреб на своей галере Силву.
И ему 12 лет за этот миллион.
Отсталая страна Бразилия.