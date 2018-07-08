Крымские вина могут подорожать

Минфин предлагает с 2019 года отменить пониженный акциз на российские вина с защищенным географическим наименованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы», который размещен на сайте бюджетного комитета Госдумы. Пониженная ставка вводилась для развития отечественного виноделия.