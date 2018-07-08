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23:01, 08 июля 2018

Крымские вина могут подорожать

Минфин предлагает с 2019 года отменить пониженный акциз на российские вина с защищенным географическим наименованием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы», который размещен на сайте бюджетного комитета Госдумы. Пониженная ставка вводилась для развития отечественного виноделия.

Комментарии

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fig__vvam 08 июля 2018 | 23:07

А кто-нибудь пьет это пойло даже даром?

viktorova 08 июля 2018 | 23:09

Ни хрена себе темпы развития. За 4 года «отечественное» виноделие развили?

mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 23:09


Судя по всему, совсем скоро подорожает абсолютно всё, в т.ч. и крымская бормотуха.
Подешевеет лишь человеческая жизнь.

begly_ 08 июля 2018 | 23:13

mikhail_spb_:

Вообще то, цену человеческой жизни должен знать только ее хозяин.

do2112 08 июля 2018 | 23:10

в провинции опять во всё гонят и пьют самогон а тут ВИНА вон в сибири боярешник

begly_ 08 июля 2018 | 23:11

Что значит могут подорожать? А Крымский мост может обрушиться. Вот когда рухнет, тогда и будете радоваться.

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