Расходы бюджета в ближайшие три года на безопасность и правоохранительную деятельность будут постоянно расти
Траты на культуру, спорт и ЖКХ будут сокращаться. Это следует из документов Минфина, которые направлены в бюджетный комитет Госдумы. Как передает ТАСС, отмечается, что средства Фонда национального благосостояния расходоваться практически не будут. При этом Минфин ожидает, что госдолг будет расти на 2 триллиона рублей в год, сообщает РИА.
Комментарии16
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r88w556xl4 08 июля 2018 | 23:03
Очередной вброс для раскачивания лодки.
patrikk_1 08 июля 2018 | 23:08
Это следует из документов Минфина, которые направлены в бюджетный комитет Госдумы...
Это следует из Протоколов сионских мудрецов?
olegleon 08 июля 2018 | 23:13
patrikk_1: нет. всё верно. на культуру за три года сократят на 15 млрд., на спорт на 35.
на оборону за три года на 190 млрд. повысят. вот только Эхо забыло написать, что "на пенсии" только в следующем году увеличатся расходы госбюджета, что само по себе дурь полная, на 473 млрд, т.е. в два с лишним раза больше, чем на оборону за 3 года
r88w556xl4 08 июля 2018 | 23:08
Кстати, что-то не видел реакции Венедиктова, Макаревича и актёришки сильно пьющего, фамилия его не важна, на классный ролик "Кузьма Правдоруб - Русофобы" где в конце эту антироссийскую троицу в кулаке давят. Может пропустил их шипение.
olegleon 08 июля 2018 | 23:04
Эхо - гении пропаганды!
расходы на оборону увеличат на 200 млрд. всё верно
на остальное сократят на 200. тоже верно.
а вот о чём Эхо предпочитает умолчать "Трансферт на ОПС в 2019 году возрастет на 75% и составит 1,106 трлн руб. после 632,4 млрд руб. в 2018 году."
упс!. 473 млрд. рублей не заметили "случайно" ))))
viktorova 08 июля 2018 | 23:04
Поигожинских не предупредили. Тишина оттуда.
viktorova 08 июля 2018 | 23:11
viktorova: viktorova: простите.... повылазили.
patrikk_1 08 июля 2018 | 23:11
viktorova:
Как это так, не предупредили? У нас даже собрание было, на котором Е.Пригожин предупредил - будет лживый вброс на говнорадио.
begly_ 08 июля 2018 | 23:05
Правильно, культурным и спортивно сложенным людям не стоит тратить деньги на такие пустяки. Вы еще скажите, что здоровому обществу нужно здравоохранение.
twenty_two 08 июля 2018 | 23:06
При этом Минфин ожидает, что госдолг будет расти на 2 триллиона рублей в год.
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А отдавать кто будет?
mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 23:11
twenty_two:
пенсионеры.
Для этого их ещё разок ограбят.
olegleon 08 июля 2018 | 23:16
twenty_two: следующее поколение.
"Совокупный же трансферт из федерального бюджета Пенсионному фонду останется на уровне 3,4 трлн руб."
т.е. те, кто сейчас полностью платит взносы в ПФР, а государство на них ещё 2 трлн "вешает" в виде долга. ибо это поколение не правильно голосует, а "получатели 3.4 трлн" правильно и стабильно.
andygo__ru 08 июля 2018 | 23:06
Патричелла номерная, ты тут, вроде бы, самый мудрый из портянычей - давай, объясняй посетителям сайта, как (ты) в очередной раз встал с колен под мудрым руководством то ли повара, то ли путина.
Или - песенку какую спой - ну, типпо: "Дядя Вова, мы с тобой!"
...вставши на табуретку. ;)
mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 23:06
Госбезопасность - это святое для нацдилера, на неё, родимую, он денег не пожалеет.
Может, весь бюджет отдать на госбезопасность, оставив лишь немного на содержание слуг народа?
vadimp 08 июля 2018 | 23:12
"Расходы бюджета в ближайшие три года на безопасность и правоохранительную деятельность будут постоянно расти"
Дык кто бы сомневался!
Чтоб 20 лет вцепившись зубами в кресло, да не заработать хроническую паранойю?
virgenu 08 июля 2018 | 23:13
Вот лицо путинского режима: траты на оскотинивание населения растут, кормушка местного жулья-ЖКХ- пополняется, опричина Путина растёт и развивается, а денег налогоплательщика на культуру и повышения жизненного уровня россиян по остаточному принципу. Вперёд в пещеры! А в цивилизованных странах всё наоборот:приоритетное финансирование детства и старости, науки и образования, повышения жизненного уровня граждан- а что осталось в бюджете можно направить и на полицию, армию, бюрократический аппарат. А ЖКХ давно и в помине нет.