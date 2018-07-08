"Расходы бюджета в ближайшие три года на безопасность и правоохранительную деятельность будут постоянно расти"

Траты на культуру, спорт и ЖКХ будут сокращаться. Это следует из документов Минфина, которые направлены в бюджетный комитет Госдумы. Как передает ТАСС, отмечается, что средства Фонда национального благосостояния расходоваться практически не будут. При этом Минфин ожидает, что госдолг будет расти на 2 триллиона рублей в год, сообщает РИА.