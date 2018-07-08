Заключенного Евгения Макарова, заявлявшего о пытках в исправительной колонии, отправили в штрафной изолятор

Заключенного ярославской ИК-8 Евгения Макарова, заявлявшего о пытках и угрозах изнасилования в исправительной колонии, отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков.

«Мы причин не знаем, почему он опять в штрафном изоляторе. Мы знаем, что пару дней назад к нему не пустили адвоката. Причина была странная — все руководство колонии было на какой-то выставке. Мама Евгения Макарова хотела прийти с краткосрочным свиданием, ее тоже не пустили, сказав, что он в штрафном изоляторе», — сказал он.

О.Новиков выразил обеспокоенность, так как в отношении Евгения Макарова уже дважды принимались Европейским судом (ЕСПЧ) срочные меры для обеспечения его безопасности, в связи с тем, что он неоднократно подвергался пыткам в ИК-1 и ИК-8 Ярославской области.

Он также добавил, что в ближайшее время к Е.Макарову отправится юрист фонда «Общественный вердикт». Европейский суд признал его посещение правомочным, поэтому не пустить юриста в колонию руководство не имеет права.

«Защитник постарается пройти к Макарову, выяснить, в чем там дело, что с человеком. Есть вероятность, что тоже не пустят, потому что в ИК-1 его принципиально не пускали, пускали только со статусом адвоката. Надеюсь, что в ИК-8 таких проблем не будет. Но нас в любом случае пугает то, что защитник не смог пройти и не пустили маму к Макарову», — отметил О.Новиков.