Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде при помощи дайверов – это очень рискованное предприятие – эксперт

Спасение детей из затопленной пещеры в Таиланде при помощи дайверов – это очень рискованное предприятие. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин.

Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и школьники вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

«То, что предлагают тайские спасатели — это вывезти их при помощи дайверского снаряжения, надеть костюмы, научить в короткие сроки детей техническому дайвингу, и после этого протащить через один из сложнейших технических подземных подводных маршрутов. Это наименее возможная ситуация с точки зрения выживания всей этой группы, потому что любая нештатная ситуация тут же приведет к гибели ребенка», — отметил Д.Алешкин.

По словам эксперта, один из вариантов — это бурить через гору туннель, порядка 10 км, по времени это может занять месяц, или ждать спада воды, окончания сезона дождей, но это займет порядка 3-4 месяцев.

По мнению Д.Алешкина, благополучная эвакуация детей зависит от бюджета, который в это готово вложить тайское правительство.

«При наличии крупных финансовых вложений, можно сделать все что угодно. Пока тот вариант, который используется, это наименее бюджетный вариант. Малыми средствами получить желаемый результат за быстрое время. Мы живем в 21 веке, у нас есть такие технологии, которые позволяют эту ситуацию действительно разрешать довольно быстро. Вопрос только финансовой составляющей», — заключил Д.Алешкин.