Несколько минут назад во Франции начался финальный матч нового турнира национальных сборных – Лиги Наций
Сборная Франции играет против команды России.
Лига наций сменила популярную Мировую Лигу. В турнире принимают участие ведущие команды мира, которые сперва встречаются между собой по кругу, а затем сильнейшие разыгрывают трофей в Финале Шести. Наша команда прошла этот этап без поражений, победив сборные Польши и США в группе, а затем и Бразилию в полуфинале. Трудно припомнить, когда преимущество российских волейболистов над самой титулованной сборной 21 века было таким ощутимым. Бразильцы не смогли взять у нас ни партии и ни разу не набрали даже 20 очков. Команда Франции тоже одна из сильнейших в мире. На предварительном этапе россияне проиграли французам 0-3, но тогда в составе не было олимпийских чемпионов Дмитрия Мусэрского и Максима Михайлова, а также Артема Вольвича.
В матче за третье место сборная США победила Бразилию со счетом 3-0
Комментарии3
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lenin3 08 июля 2018 | 22:11
Не-е,настоящие ватники,путриоты и Шейнины признают только футбол,где кривоногие российские миллионеры проигрывают все.А вот нищие волейболисты-победители никому не нужны...
olegleon 08 июля 2018 | 22:49
французы пытаются держаться, хот и проигрывают 0-2
olegleon 08 июля 2018 | 23:18
отлично сыграли!!! молодцы ребята