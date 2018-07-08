Несколько минут назад во Франции начался финальный матч нового турнира национальных сборных – Лиги Наций

Сборная Франции играет против команды России.

Лига наций сменила популярную Мировую Лигу. В турнире принимают участие ведущие команды мира, которые сперва встречаются между собой по кругу, а затем сильнейшие разыгрывают трофей в Финале Шести. Наша команда прошла этот этап без поражений, победив сборные Польши и США в группе, а затем и Бразилию в полуфинале. Трудно припомнить, когда преимущество российских волейболистов над самой титулованной сборной 21 века было таким ощутимым. Бразильцы не смогли взять у нас ни партии и ни разу не набрали даже 20 очков. Команда Франции тоже одна из сильнейших в мире. На предварительном этапе россияне проиграли французам 0-3, но тогда в составе не было олимпийских чемпионов Дмитрия Мусэрского и Максима Михайлова, а также Артема Вольвича.

В матче за третье место сборная США победила Бразилию со счетом 3-0