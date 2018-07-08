Крупнейший донор агитационной кампании в пользу выхода Великобритании из ЕС 11 раз встречался с послом России
Об этом пишет газета Observer. Ранее бизнесмен Аррон Бэнкс заявил, что виделся с дипломатом Александром Яковенко только несколько раз. Неделю назад газета Sunday Times сообщила, что Бэнксу, по некоторым данным, российская сторона предложила три сделки, которые касались золотых рудников и алмазодобывающей компании «Алроса». В МИДе назвали бредом новую публикацию о связях главного спонсора кампании за выход Британии из ЕС с Россией
Комментарии3
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patrikk_1 08 июля 2018 | 22:22
Ранее бизнесмен Аррон Бэнкс заявил, что виделся с дипломатом Александром Яковенко только несколько раз...
Европейцев просили не расширять НАТО и Евросоюз на Восток, просили не включать в ЕС страны восточной Европы, и что мы слышали в ответ? Само собой что российские дипломаты и спецслужбы, будут противостоять Евросоюзу и НАТО.
danko1 08 июля 2018 | 22:25
patrikk_1: Отрицать очевидное и доказанное- это основная задача лживого наркоМИДа.
Как и то, что Путин главной своей задачей считает внести раздор в ЕС, что он постоянно и делает.
olegleon 08 июля 2018 | 22:53
danko1: а референдум о независимости Шотландии это "внести раскол в Британию"?