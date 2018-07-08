Италия намерена отказаться от приема судов с мигрантами
О необходимости закрыть для них порты заявил глава МВД Маттео Сальвинии. В ЕС с этим не согласятся, сказал Эху глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов
По мнению эксперта, Италия может негласно саботировать прием беженцев
Комментарии1
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kamen_12 08 июля 2018 | 22:28
Вася Колташов, эксперт забыл, что Италия и есть ЕС! Если Италия запретила, значит и ЕС запретил.