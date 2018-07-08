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22:01, 08 июля 2018

Минфин предлагает в ближайшие три года снизить расходы на культуру, спорт и ЖКХ

Траты на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут, напротив, расти от года в год, передает РИА со ссылкой на документы ведомства. Снижение бюджетных расходов связано с необходимостью выполнить новый майский указ Владимира Путина, сказал Эху директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев
Сообщается, что госдолг будет расти на 2 триллиона рублей в год.

Комментарии

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mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 22:06


А что за указ?
"О снижении уровня жизни народонаселения и помещении всех недовольных в гулаг"?

lenin3 08 июля 2018 | 22:08

mikhail_spb_: указ об окончании ЧМ:силовикам можно всё...

patrikk_1 08 июля 2018 | 22:13

Сказал Эху директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев...

Игорь Николаев - отстой. Кто верит его стратегическим анализам, тот говна не стоит.

danko1 08 июля 2018 | 22:29

Нельзя называть правоохранительной деятельности защиту бандитского режима Путина, узурпировавшего власть и уничтожающего Россию.
Всё, что делает Путин,- это преступление и уничтожение России, всё направлено на обогащение его банды и защиту преступного полностью режима, уничтожение основ государства.

tanyaya 08 июля 2018 | 23:02

Темпы взяты хорошие, бодрые такие. Если дело и дальше так пойдет, то к Новому году уже и повышение пенсионного возраста никому на хрен не сдастся, поскольку старичье само повымрет с голоду, а остальные будут в лагерях баланду хлебать.
Вот он - путинский рай и полная окончательная и бесповоротная стабильность!

astet 08 июля 2018 | 22:35

patrikk_1: давно пора мочить тупой российский электорат!
Больше казаков с нагайками
и омоновцев с дубинками!!
А для массовых выступлений
хорошо бы запастись огнемётами!!!
Дело Путина живёт и побеждает.

danko1 08 июля 2018 | 22:41

astet: Так Путин еще в первый срок уничтожил основы государственности в виде независимости ветвей власти, выборов, гласности и т.п., что делает власть зависимой от народа.
И чтобы сохранить возможность для своей банды безнаказанно грабить Россию и нужны репрессивные методы, для чего и полицаев надо больше и хорошо их кормить.

tvitov66 08 июля 2018 | 22:47

danko1: за 18-ти летнюю безмерную "лубоФФ" ватного населения к лилиПУКтеру его стоит ещё и немного дустом ...

gordy 08 июля 2018 | 22:48

"Траты на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут, напротив, расти от года в год, передает РИА со ссылкой на документы ведомства."

Так скоро в стране ничего, кроме безопасности не останется? Кормить-то их кто будет?

(комментарий скрыт)

polikarpich 08 июля 2018 | 23:04

patrikk_1:
Физическая
культура и спорт
64,8
36,7
39,6
29,9

Культура, кинематография
103,2
98,3
91,4
88,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
147,6
127,9
122,1
103,9

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
2 105,4
2 181,5
2 257,5
2 320,4

Это всё по годам 2018, 2019, 2020 и 2021. И в млрд рублей.
Официальный документ, между прочим. Тоже "говна не стоит"?
http://www.komitet-bn.km.duma.gov.ru/upload/site7/ONBNiTTP(2).pdf

Так что, следи за базаром.

tanyaya 08 июля 2018 | 23:12

polikarpich: Патрисии следить забазаром не за чем, она - ветеранша сексуального фронта, за что имеет звиииии.....зду Героя.

efilika 08 июля 2018 | 22:19

mikhail_spb_: так содержание нацбезопасности с полицаями вырастут, значит какую-то подлянку готовят и ждут недовольных.

nebudbydlom 08 июля 2018 | 22:28

efilika: Все россиянское бытие есть одна большая нескончаемая подлянка.

tvitov66 08 июля 2018 | 22:55

nebudbydlom: напоминает присказку:
"Жила-была девочка ... САМА ВИНОВАТА!!!!"(с)

tadolg 08 июля 2018 | 22:29

efilika: ну что уж говорить, логично - если не окультуривать и не образовывать население, да еще обирать его своими драконовскими тарифами ЖКХ и пр , то от одичавшего и озлобленного народа только жандармерия и спасет

sborisych 08 июля 2018 | 22:45

mikhail_spb_:


Они в дурачков играют- один ничё не слышал, и не знает, а другие ссылаются на указивки, и доят, доят, доят.

(комментарий скрыт)

rus215 08 июля 2018 | 22:08

правильно говорить "правохоронительная" деятельность

zztop1960 08 июля 2018 | 22:10

ампутируют у свиньи ноги , хвост и уши. Вроде и свинья жива и мясо есть

drgonish 08 июля 2018 | 23:09

[Вроде и свинья жива и мясо есть ]
Гуманизм по-либертариански.

begly_ 08 июля 2018 | 22:10

Снижение расходов это забота о государственных средствах, которые могли бы быть разворованы чиновниками, а значит забота о конкретном человеке, проживающем в России.

nebudbydlom 08 июля 2018 | 22:25

begly_: А воровать меньше не пробовали?

begly_ 08 июля 2018 | 22:50

nebudbydlom:

Меньше широта души не позволяет.

begly_ 08 июля 2018 | 22:55

nebudbydlom:

Да и вообще, зачем здоровому обществу здравоохранение, за чем?

genady_two 08 июля 2018 | 23:15

begly_: Сами то они ездят лечиться за границу

begly_ 08 июля 2018 | 23:22

genady_two:

Не совсем так; некоторые даже американцы, едут лечить зубы например, в Россию.

proxozhij 08 июля 2018 | 22:12

А зачем русскому человеку культура? Читать Ницше, сидя на корточках в туалете с дыркой в полу?

zztop1960 08 июля 2018 | 22:19

proxozhij: Жили русские люди 1000 лет без культуры и образования , только 10 % угнетателей и интеллигентов всяких грамоте были обучены и дальше проживут , чай не гейропейцы какие-то

kamen_12 08 июля 2018 | 22:41

zztop1960: У чувака были жуткие головные боли. Чего он там написал, кому любопытно?

kamen_12 08 июля 2018 | 22:38

proxozhij: А зачем читать Ницше? Культура это то, что создано человеком.

odobryam_s 08 июля 2018 | 22:12

«И вот подходит к барьеру дурак, выбирает из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую руку один шар, вот размахнулся -- трах! Вдребезги правосудие. Трах! -- в кусочки финансы. Бац! -- и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий, покосившийся пролеткультский огрызок. А дурак уже разгорячился, уже пришел в азарт -- благо шаров в руках много -- и вот летит с полки разбитая церковь, трещит народное просвещение, гудит и стонет торговля. Любо дураку, а кругом собрались, столпились посторонние зрители -- французы, англичане, немцы -- и только знай посмеиваются над веселым дураком, а немец еще и подзуживает: -- Ай, ловкий! Ну, и голова же! А ну, шваркни еще по университету. А долбани-ка в промышленность!.. Горяч русский дурак -- ох, как горяч... Что толку с того, что потом, когда очухается он от веселого азарта, долго и тупо будет плакать свинцовыми слезами и над разбитой церковью, и над сокрушенными вдребезги финансами, и над мертвой уже наукой, зато теперь все смотрят на дурака! Зато теперь он -- центр веселого внимания, этот самый дурак, которого прежде и не замечал никто».

А.Т. Аверченко «Чертово колесо»

demokratia 08 июля 2018 | 22:32

odobryam_s: Это вы про режим пукина намекаете ! ?

gregor 08 июля 2018 | 22:20

Минфин предлагает в ближайшие три года снизить расходы на культуру, спорт и ЖКХ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Я " За " . Как и 86 % нар ....т есть населения .
Надо все финансы отдать бабушкекабаевой и её нуждам .
Здравоохранение , культуру , лекарства ...... всё это не нужно для 86 % .
Я уверен в это ,так же как и 86 % населения .
Надо теснее сплотится возле родственников Путина .

nezaputin2018 08 июля 2018 | 22:21

Первое. Как это на культурку снизить?! А на что ж михалков и хабенский будут муру патриотическую снимать?
Второе. Как на спорт снизить? Как на следующем ЧМ хорватов победить? Надо ж больше наших мальчиков тренировать, выписывать трениров из Хорватии, я не знаю...
Третье. ЖКХ черпают доходы от жителей. И здесь снижать ничего не надо.

scholastic 08 июля 2018 | 22:21

Как говорил мультперсонаж Крош, "А давайте его съедим!"

sjuzanna 08 июля 2018 | 22:25

Опять Силуянов все на Путина свалил .Глядя на его потрет министра финансов действительно начинашь понимать, что Россия давно уже израсходовалась на культуру, спорт и ЖКХ.

tanyaya 08 июля 2018 | 22:35

sjuzanna: А на кого ему надо было свалить? На Обаму опять что ли? Разве не Путин Силуанова утвердил министром?

sjuzanna 08 июля 2018 | 22:55

tanyaya: Путин, Путин утвердил Силуанова министром. Полагаете, что он мазохист?

tanyaya 08 июля 2018 | 23:05

sjuzanna: Вы одна такая умная или я тоже как вы могу спросить как последняя дура?
А кто утвердил Силуанова министром?
Неужели Пушкин?

sjuzanna 08 июля 2018 | 23:09

tanyaya: \\Неужели Пушкин?\\
Полагаю, что Грибоедов.

tanyaya 08 июля 2018 | 23:14

sjuzanna: Я так и думала, что вы это полагаете. А на кого полагаете?

shoorah 08 июля 2018 | 22:39

sjuzanna: Бедный, бедный Владимир! Ему враги то Силуанова назначат, то Медведева. А он и сделать ничего не может. Не повезло гению с чиновниками.

sjuzanna 08 июля 2018 | 22:58

shoorah: \\Не повезло гению с чиновниками.\\
Гении всегда чиновниками в раздоре.

shoorah 08 июля 2018 | 23:01

sjuzanna: Отлично лизнула. Чиновников-то гению кто назначает? Опять Обама?

sjuzanna 08 июля 2018 | 23:06

shoorah: Полиграф Полиграфыч, полагаю, что гений - это вы.

vladimirgornitsky 08 июля 2018 | 22:27

А почему проигнорировали образование и медицину? Дискриминация какая-то получается. Культуре, спорту, ЖКХ внимание уделили, а про образование и медицину минфин даже и не вспомнил. Нехорошо.

(комментарий скрыт)

tanyaya 08 июля 2018 | 22:33

Исходя из текста этой новости, власть в лице г-на Пыни считает, что россиянам не нужны ни культура, ни спорт, ни медицина, на отопление, А нужны только полицаи и ГУЛАГ.
И они правильно считают. Старушки будут плакать от умиления, когда их повезут на кичу. Хоть там отожрутся, наконец, и перестанут ползать по помойкам.
Рузке ваньюшько здовайс яйки млеко курка оддовайт обер шлиссен енд капут!

shoorah 08 июля 2018 | 22:34

Не забыть ещё Ротенберга от налогов освободить.

tanyaya 08 июля 2018 | 22:38

shoorah: Это святое. Это уже.

dobrodeyatel 08 июля 2018 | 22:42

а че так скромно? Какая культура? мельдонный спорт?жкх? все нах, путин-ракеты-дедывоевале-всех порвем!!!!

sborisych 08 июля 2018 | 22:43

Минфин предлагает в ближайшие три года снизить расходы на культуру, спорт и ЖКХ
==
Ну чё, отфутболили? И отпели- оле-оле, вперде? Ну и будя. Спорт боле не нужо'н, от культуры- вред один, да и крамола... Ну а за разрушающееся ЖКХ рублём сами заплатите. Чтобы, суки, не лелеили надежд, и не верили говорунам в белых перчатках, с верхней полки, и их обслуге. Жрите..

annacrimea 08 июля 2018 | 22:43

И это правильно. А образование вообще не финансировать - во избежание.

ramses333 08 июля 2018 | 22:44

Пересидент и его правопохоронители.

kp6ic 08 июля 2018 | 22:53

здравоохранение? зачем? за счет чего тогда будет вести войны в сирии? помогать преднестровью, абхазии, южной осетии, лнр, днр и прочим дружественным образованиям (признанным и непризнанным)? за счет чего содежрать будем военщину и охрану? а как же пропаганда? а как же духовность? скрепность, в конце-то концов. кончайте уже. скрепами будем лечиться!!!

shoorah 08 июля 2018 | 23:11

В связи с повышением пенсионного возраста предлагаю перейти с 11-летнего на 9-летнее образование. Больше времени для работы останется.

genady_two 08 июля 2018 | 23:21

А вот Сечин недавно просил Путина уменьшить его конторе налоги. Мол, денег не хватает. Наверное, ему пойдут навстречу, для чего и экономят на гражданах. Хотя недавно этот Сечин построил очередную резиденцию для начальства. Наверное, для строительства подобных резиденций им денег и не хватает.

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