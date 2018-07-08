Минфин предлагает в ближайшие три года снизить расходы на культуру, спорт и ЖКХ

Траты на нацбезопасность и правоохранительную деятельность будут, напротив, расти от года в год, передает РИА со ссылкой на документы ведомства. Снижение бюджетных расходов связано с необходимостью выполнить новый майский указ Владимира Путина, сказал Эху директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев

Сообщается, что госдолг будет расти на 2 триллиона рублей в год.