Два футболиста сборной Хорватии пройдут обследование в столичной Боткинской больнице

У них обнаружены гематомы, предписано сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии серьезных повреждений, сказал источник «Интерфакса». По словам другого источника, речь идет о футболистах Марио Манджукиче и Иване Стриниче. Накануне в Сочи Хорватия обыграла Россию в серии пенальти. В полуфинале хорваты сыграют с англичанами.