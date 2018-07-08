Два футболиста сборной Хорватии пройдут обследование в столичной Боткинской больнице
У них обнаружены гематомы, предписано сделать МРТ, чтобы убедиться в отсутствии серьезных повреждений, сказал источник «Интерфакса». По словам другого источника, речь идет о футболистах Марио Манджукиче и Иване Стриниче. Накануне в Сочи Хорватия обыграла Россию в серии пенальти. В полуфинале хорваты сыграют с англичанами.
Комментарии2
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antiboh 08 июля 2018 | 21:41
грубости хватало,особенно много было подстав.
fastttis 08 июля 2018 | 21:47
будем надеяться, что всё нормально будет.. выживут хорваты..