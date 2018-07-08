Бразильский судья отменил решение об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Лулы да Силвы

Как передает телеканал «Глобу», судья Жебран Нету сделал недействительным постановление своего коллеги Рожериу Фаврету. Ранее в судейском корпусе допустили, что Фаврету превысил полномочия. Луис Инусиу Лула да Силва был осужден на 12 лет по делу о коррупции и в апреле стал отбывать наказание в тюрьме.