Бразильский судья отменил решение об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Лулы да Силвы
Как передает телеканал «Глобу», судья Жебран Нету сделал недействительным постановление своего коллеги Рожериу Фаврету. Ранее в судейском корпусе допустили, что Фаврету превысил полномочия. Луис Инусиу Лула да Силва был осужден на 12 лет по делу о коррупции и в апреле стал отбывать наказание в тюрьме.
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danko1 08 июля 2018 | 21:17
Даже в Бразилии суд есть, который президента за преступления осудить может.
А у нас не только Путин своими судами управляет, но и его главный подельник Сечин суду указания дает и сам суду не подчиняется.