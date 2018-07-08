Женская сборная России по пляжному футболу впервые в истории стала обладателем Кубка Европы
Турнир завершился в Португалии. В финале россиянки обыграли испанок со счетом 2:0.
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Турнир завершился в Португалии. В финале россиянки обыграли испанок со счетом 2:0.
Комментарии2
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polsan 08 июля 2018 | 21:15
Молодцы, девушки! Учитесь мужчины! ))
sempai 08 июля 2018 | 21:32
Почему нет всеобщего ликования на улицах и площадях ??!!! Это ведь реальный успех...Или команды не было ???