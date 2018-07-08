В Турции 10 человек погибли и более 70 ранены в результате схода с рельсов пассажирского поезда
Это сообщили в Минздраве страны. Поезд шел в Стамбул из города Капыкуле. Сошли с рельсов и перевернулись пять вагонов.
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Это сообщили в Минздраве страны. Поезд шел в Стамбул из города Капыкуле. Сошли с рельсов и перевернулись пять вагонов.
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