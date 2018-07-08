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21:00, 08 июля 2018

Минфин предложил в ближайшие три года сократить расходы бюджета на культуру, спорт и ЖКХ

Траты на здравоохранение планируется снизить в следующем году, а затем повысить. Об этом сообщает РИА со ссылкой на документы ведомства. Минфин также оценил расходы на выполнение нового майского указа президента — в период с 2019 по 2021 годы это почти 4 триллиона рублей. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.

Комментарии

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mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 21:06


Нацдилер планирует вытеснить Великобританию из пятёрки ведущих экономик и занять её место?

danko1 08 июля 2018 | 21:21

mikhail_spb_: Нацлидер думает увеличить вывод триллионов на виолончели за счет дальнейшего обнищания россиян и уничтожения России.

danko1 08 июля 2018 | 21:24

danko1: Страшно представить, чтобы этот бандит, узурпировавший всю власть, натворил, если футболисты выиграли ЧМ.

ura_123 08 июля 2018 | 21:24

danko1: Самое прикольное что планируют снизить расходы на спорт. МундиЯль сожрал всё бабло?

neon001 08 июля 2018 | 21:26

ura_123: а тарифы на жкх тоже снизят?

archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 21:38

neon001: @ а тарифы на жкх тоже снизят?@

читайте правильно - снизить бюджетные расходы на спорт, культуру и ЖКХ, то есть повысить квартплату, а культуру и спорт вообще пустить на самоокупаемость

ura_123 08 июля 2018 | 21:38

neon001: Наоборот-повысят!

gordy 08 июля 2018 | 21:27

"Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%."


Это, кажется, называется "латать тришкин кафтан"?

luger_max_otto 08 июля 2018 | 21:30

Ну да. На виолончели не хватает. А насчет культуры- это Мединскому за неэффективные молитвы о победе над Хорватией.

boooben 08 июля 2018 | 21:40

Отличная новость.
Больше ада в рашке-говняшке!

ura_123 08 июля 2018 | 21:41

ura_123: Почему не одна ольгинская портянка не участвует в обсуждении?
Ах да,нет ключевых слов-хохлы,либерасты и Украина)))

(комментарий скрыт)

honduras_na_colime 08 июля 2018 | 21:48

ura_123: //МундиЯль сожрал всё бабло? //
В Пуйлостане следующий мандиаль или мочеолимпиада будет лет через сто, не раньше.
Вот и прикинули - зачем тратиться на то, где не то что побед, а даже победобесия не предвидится.

nitsahon 08 июля 2018 | 21:10

интересно, какие из очередных майских указов в итоге будут выполнены... демографические показатели(при сокращении затрат на культуру, спорт, а,наверно, и здравоохранение) точно не улучшатся...ну реализуют в итоге весьма реурсоемкие инфраструкт.проекты.. если регионы все-таки получат хорошие дороги - будет замечательно.. если "нет" - замечательно только для подрядчиков...

кстати, кто(какая гнида) все-таки автор этих указов? Глазьев? или Белоусов? или некая собирательная гнида(не подумавшая о том, как все указы будут реализованы)?

lenin3 08 июля 2018 | 21:33

nitsahon: Вы удивитесь,но выполнены будут все.Статистика вам не соврет...

olegleon 08 июля 2018 | 21:46

nitsahon: похоже что газьевская рука писала

ivanov356 08 июля 2018 | 21:10

Тогда позаботьтесь опять хоть какие -нибудь оргии для этого населения.

oneoretwo 08 июля 2018 | 21:10

Траты на здравоохранение планируется снизить в следующем году, а затем повысить.
-----------------------------------
...а зачем ? повышать уже будет почти не для кого...

mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 21:13

oneoretwo:
А никто их повышать и не собирается.
Это обещание для лохов.

lager23 08 июля 2018 | 21:13

Очередной путерастический подарок ватникам для обеспечения «светлого будущего» от банкрота Володи!

sergik100 08 июля 2018 | 21:13

Народ пока не пробовали дустом травить - так что все впереди

russkiy_ukrainezh_v_krbimu 08 июля 2018 | 21:14

Ващ президент - на выборах же вам обещал что жизнь будет лучше ! И еще не забудьте на пенсию в 100 лет !

ura_123 08 июля 2018 | 21:26

russkiy_ukrainezh_v_krbimu: А женщины в 103 ))))

viktorova 08 июля 2018 | 21:14

/Минфин предложил в ближайшие три года сократить расходы бюджета на культуру, спорт../

Все, капец. Теперь детский футбол как никогда попрет. Не зря же на стадионы потратились...

danko1 08 июля 2018 | 21:31

viktorova: Только детей на эти стадионы не допустят.
А в Саранске уже объявили, что денег на содержания стадиона нет.

lazich 08 июля 2018 | 21:15

Отличные цели для погоста: здравоохранение там уже не нужно, цены тоже не растут, так как никто ничего не покупает, и с демографией будет всё в порядке - покойничков будет пребывать. И главное - стабильность и никаких майданов. Все лежат тихо.

poluputing 08 июля 2018 | 21:16

Проснутся россиянцы после ЧМ, ан наступает жёсткое похмелье, причём у простого великососса. Элитные великососсы по-прежнему как сыр в масле кататься будут. А 90% обеспечивать им это катание в позе зю и мня себя великими

vit0nix 08 июля 2018 | 21:25

poluputing: ой я вас умоляю какое похмелье бытылек водки и все хорошо все хорошо

aallttoo 08 июля 2018 | 21:16

И правильно!!!!
Ни к чему расейским скрепостным спорт, культура и ЖКХ - это все тлетворное западное влияние.
Надворный сортир, боярышник и зомбоящик - скрепы расейского народца

jetsam 08 июля 2018 | 21:17

@Траты на здравоохранение планируется снизить в следующем году, а затем повысить. @
понятно?
== сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить. == (с) Тот самый Мюнхгаузен

т.е. сначала вымрут ненужные люди, затем оставшимся избранным хватит на новые феррари...
как-то слишком просто и топорно....

fmsf FMSF 08 июля 2018 | 21:17

Не хвались идучи на рать а хвались идучи с рати.
Так в народе говорят.

bigmaikl 08 июля 2018 | 21:22

Пусть посадит своих дружков! И не надо будет повышать пенсионный возраст!

vedma2017 08 июля 2018 | 21:39

bigmaikl:
Он вперед своих дружков сесть должен.

ansata 08 июля 2018 | 21:23

"планируется снизить в следующем году, а затем повысить."
+++++++++++++++++++++++++++++++
И когда настанет это "затем"?

do2112 08 июля 2018 | 21:23

ну как всегда снизим на 50% а потом может быть поднимем на 5% блин наверное при монголо татарском иге легче жилось народу в следующий майский указ по всем приметам введут крепостное право

hrzn877 08 июля 2018 | 21:25

Интересно, они сами там всерьёз это воспринимают? Или царь думает, что кто-то из верноподданных испытает что-то вместо злости, прочитав "новые" указы "догнать и перегнать"? Явно крыша у кого-то там поехала...

ugiazov 08 июля 2018 | 21:26

\\\на выполнение нового майского указа президента — в период с 2019 по 2021 годы это почти 4 триллиона рублей. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, \\\
И что Путин не издал такой указ лет 15 назад? Сейчас бы уже Америку обогнали.

lenin3 08 июля 2018 | 21:38

ugiazov: а 15 лет назад Вошьдь издал указ о крахе Поганой Омерики.Но Омерика почему-то не крахнула.Приходится опять вставать с колен и догонять...

archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 21:45

ugiazov: " улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира "

не забывайте, что к 2019 году самоизбранный велел создать СИЦ (Систему Исправительных Центров), после чего введут закон о тунеядстве и и многих сгонят в этот ГУЛАГ 2.0, что сразу поднимет демографию и экономику.
по крайней мере лет 5 тому назад оно заявило о создании вооруженных сил, не входящих в ряды ВС РФ - примерно 400.000 отморозков, это он выполнил, создав нацгвардию для подавления бунтов населения.

goga_muromsky 08 июля 2018 | 21:27

Все слили (разворовали) на футбольной вакханалии. Назад в сортир! Гордость за державу закончена )))
Собирайте бабло на следующую показуху.

kunst54 08 июля 2018 | 21:28

Зековский прием: обещание снизить, а затем повысить. "Умри ты сегодня, а я умру завтра!"

n_alekhin 08 июля 2018 | 21:31

Неужели еще сохранились кретины, верующие в этот "бред"? Полагаю, что сокращение пройдет под радостные вопли и сопли 87%, а когда повысят в 2019 или 2023г.г., то все "кисели" на ТВ дружно будут утверждать, что повышение "благосостояния" прошло на 150% от уровня 1917года!

spbdweller 08 июля 2018 | 21:35

Развешивание лапши на ветвистые рога оленей до сих пор было прерогативой исключительно нацлидера.

bigmaikl 08 июля 2018 | 21:39

"улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%."
ВСЕ ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛИ, ТРЕПЛО!

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