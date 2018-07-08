Минфин предложил в ближайшие три года сократить расходы бюджета на культуру, спорт и ЖКХ

Траты на здравоохранение планируется снизить в следующем году, а затем повысить. Об этом сообщает РИА со ссылкой на документы ведомства. Минфин также оценил расходы на выполнение нового майского указа президента — в период с 2019 по 2021 годы это почти 4 триллиона рублей. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.