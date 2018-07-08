Минфин предложил в ближайшие три года сократить расходы бюджета на культуру, спорт и ЖКХ
Траты на здравоохранение планируется снизить в следующем году, а затем повысить. Об этом сообщает РИА со ссылкой на документы ведомства. Минфин также оценил расходы на выполнение нового майского указа президента — в период с 2019 по 2021 годы это почти 4 триллиона рублей. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%.
Комментарии43
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mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 21:06
Нацдилер планирует вытеснить Великобританию из пятёрки ведущих экономик и занять её место?
danko1 08 июля 2018 | 21:21
mikhail_spb_: Нацлидер думает увеличить вывод триллионов на виолончели за счет дальнейшего обнищания россиян и уничтожения России.
danko1 08 июля 2018 | 21:24
danko1: Страшно представить, чтобы этот бандит, узурпировавший всю власть, натворил, если футболисты выиграли ЧМ.
ura_123 08 июля 2018 | 21:24
danko1: Самое прикольное что планируют снизить расходы на спорт. МундиЯль сожрал всё бабло?
neon001 08 июля 2018 | 21:26
ura_123: а тарифы на жкх тоже снизят?
archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 21:38
neon001: @ а тарифы на жкх тоже снизят?@
читайте правильно - снизить бюджетные расходы на спорт, культуру и ЖКХ, то есть повысить квартплату, а культуру и спорт вообще пустить на самоокупаемость
ura_123 08 июля 2018 | 21:38
neon001: Наоборот-повысят!
gordy 08 июля 2018 | 21:27
"Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%."
Это, кажется, называется "латать тришкин кафтан"?
luger_max_otto 08 июля 2018 | 21:30
Ну да. На виолончели не хватает. А насчет культуры- это Мединскому за неэффективные молитвы о победе над Хорватией.
boooben 08 июля 2018 | 21:40
Отличная новость.
Больше ада в рашке-говняшке!
ura_123 08 июля 2018 | 21:41
ura_123: Почему не одна ольгинская портянка не участвует в обсуждении?
Ах да,нет ключевых слов-хохлы,либерасты и Украина)))
honduras_na_colime 08 июля 2018 | 21:48
ura_123: //МундиЯль сожрал всё бабло? //
В Пуйлостане следующий мандиаль или мочеолимпиада будет лет через сто, не раньше.
Вот и прикинули - зачем тратиться на то, где не то что побед, а даже победобесия не предвидится.
nitsahon 08 июля 2018 | 21:10
интересно, какие из очередных майских указов в итоге будут выполнены... демографические показатели(при сокращении затрат на культуру, спорт, а,наверно, и здравоохранение) точно не улучшатся...ну реализуют в итоге весьма реурсоемкие инфраструкт.проекты.. если регионы все-таки получат хорошие дороги - будет замечательно.. если "нет" - замечательно только для подрядчиков...
кстати, кто(какая гнида) все-таки автор этих указов? Глазьев? или Белоусов? или некая собирательная гнида(не подумавшая о том, как все указы будут реализованы)?
lenin3 08 июля 2018 | 21:33
nitsahon: Вы удивитесь,но выполнены будут все.Статистика вам не соврет...
olegleon 08 июля 2018 | 21:46
nitsahon: похоже что газьевская рука писала
ivanov356 08 июля 2018 | 21:10
Тогда позаботьтесь опять хоть какие -нибудь оргии для этого населения.
oneoretwo 08 июля 2018 | 21:10
Траты на здравоохранение планируется снизить в следующем году, а затем повысить.
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...а зачем ? повышать уже будет почти не для кого...
mikhail_spb_ 08 июля 2018 | 21:13
oneoretwo:
А никто их повышать и не собирается.
Это обещание для лохов.
lager23 08 июля 2018 | 21:13
Очередной путерастический подарок ватникам для обеспечения «светлого будущего» от банкрота Володи!
sergik100 08 июля 2018 | 21:13
Народ пока не пробовали дустом травить - так что все впереди
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 08 июля 2018 | 21:14
Ващ президент - на выборах же вам обещал что жизнь будет лучше ! И еще не забудьте на пенсию в 100 лет !
ura_123 08 июля 2018 | 21:26
russkiy_ukrainezh_v_krbimu: А женщины в 103 ))))
viktorova 08 июля 2018 | 21:14
/Минфин предложил в ближайшие три года сократить расходы бюджета на культуру, спорт../
Все, капец. Теперь детский футбол как никогда попрет. Не зря же на стадионы потратились...
danko1 08 июля 2018 | 21:31
viktorova: Только детей на эти стадионы не допустят.
А в Саранске уже объявили, что денег на содержания стадиона нет.
lazich 08 июля 2018 | 21:15
Отличные цели для погоста: здравоохранение там уже не нужно, цены тоже не растут, так как никто ничего не покупает, и с демографией будет всё в порядке - покойничков будет пребывать. И главное - стабильность и никаких майданов. Все лежат тихо.
poluputing 08 июля 2018 | 21:16
Проснутся россиянцы после ЧМ, ан наступает жёсткое похмелье, причём у простого великососса. Элитные великососсы по-прежнему как сыр в масле кататься будут. А 90% обеспечивать им это катание в позе зю и мня себя великими
vit0nix 08 июля 2018 | 21:25
poluputing: ой я вас умоляю какое похмелье бытылек водки и все хорошо все хорошо
aallttoo 08 июля 2018 | 21:16
И правильно!!!!
Ни к чему расейским скрепостным спорт, культура и ЖКХ - это все тлетворное западное влияние.
Надворный сортир, боярышник и зомбоящик - скрепы расейского народца
jetsam 08 июля 2018 | 21:17
@Траты на здравоохранение планируется снизить в следующем году, а затем повысить. @
понятно?
== сначала намечались торжества. Потом аресты. Потом решили совместить. == (с) Тот самый Мюнхгаузен
т.е. сначала вымрут ненужные люди, затем оставшимся избранным хватит на новые феррари...
как-то слишком просто и топорно....
fmsf FMSF 08 июля 2018 | 21:17
Не хвались идучи на рать а хвались идучи с рати.
Так в народе говорят.
bigmaikl 08 июля 2018 | 21:22
Пусть посадит своих дружков! И не надо будет повышать пенсионный возраст!
vedma2017 08 июля 2018 | 21:39
bigmaikl:
Он вперед своих дружков сесть должен.
ansata 08 июля 2018 | 21:23
"планируется снизить в следующем году, а затем повысить."
+++++++++++++++++++++++++++++++
И когда настанет это "затем"?
do2112 08 июля 2018 | 21:23
ну как всегда снизим на 50% а потом может быть поднимем на 5% блин наверное при монголо татарском иге легче жилось народу в следующий майский указ по всем приметам введут крепостное право
hrzn877 08 июля 2018 | 21:25
Интересно, они сами там всерьёз это воспринимают? Или царь думает, что кто-то из верноподданных испытает что-то вместо злости, прочитав "новые" указы "догнать и перегнать"? Явно крыша у кого-то там поехала...
ugiazov 08 июля 2018 | 21:26
\\\на выполнение нового майского указа президента — в период с 2019 по 2021 годы это почти 4 триллиона рублей. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, \\\
И что Путин не издал такой указ лет 15 назад? Сейчас бы уже Америку обогнали.
lenin3 08 июля 2018 | 21:38
ugiazov: а 15 лет назад Вошьдь издал указ о крахе Поганой Омерики.Но Омерика почему-то не крахнула.Приходится опять вставать с колен и догонять...
archibald_dandy_esquire 08 июля 2018 | 21:45
ugiazov: " улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира "
не забывайте, что к 2019 году самоизбранный велел создать СИЦ (Систему Исправительных Центров), после чего введут закон о тунеядстве и и многих сгонят в этот ГУЛАГ 2.0, что сразу поднимет демографию и экономику.
по крайней мере лет 5 тому назад оно заявило о создании вооруженных сил, не входящих в ряды ВС РФ - примерно 400.000 отморозков, это он выполнил, создав нацгвардию для подавления бунтов населения.
goga_muromsky 08 июля 2018 | 21:27
Все слили (разворовали) на футбольной вакханалии. Назад в сортир! Гордость за державу закончена )))
Собирайте бабло на следующую показуху.
kunst54 08 июля 2018 | 21:28
Зековский прием: обещание снизить, а затем повысить. "Умри ты сегодня, а я умру завтра!"
n_alekhin 08 июля 2018 | 21:31
Неужели еще сохранились кретины, верующие в этот "бред"? Полагаю, что сокращение пройдет под радостные вопли и сопли 87%, а когда повысят в 2019 или 2023г.г., то все "кисели" на ТВ дружно будут утверждать, что повышение "благосостояния" прошло на 150% от уровня 1917года!
spbdweller 08 июля 2018 | 21:35
Развешивание лапши на ветвистые рога оленей до сих пор было прерогативой исключительно нацлидера.
bigmaikl 08 июля 2018 | 21:39
"улучшение ряда демографических показателей, вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%."
ВСЕ ЭТО УЖЕ СЛЫШАЛИ, ТРЕПЛО!